El parc de l'Ossa s'inaugurarà després de Setmana Santa

L’última part per acabar seran els edificis de serveis

La zona de jocs per a infants i joves del parc de l’Ossa s’inaugurarà després de Setmana Santa, segons van confirmar al Diari fonts del comú d’Encamp. La corporació vol esperar el bon temps per obrir el parc al públic, on encara s’està treballant per garantir que tots els elements de l’equipament estan en les condicions de seguretat adequades. L’aparcament soterrat del parc i el vial que el travessa s’inauguraran al març. El pàrquing posarà a l’abast dels conductors una vuitantena de places d’estacionament. L’última part del parc que obrirà al públic són els edificis de serveis. És a dir, el bar-restaurant