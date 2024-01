Nits de disfresses temàtiques al Carnaval d'Encamp

La programació inclou totes les representacions tradicionals, que en paraules del representant de la Comissió de Festes, Christian Fernandes, "es preveuen més carregades de sàtira i humor tenint en compte les recents eleccions comunals i generals de l’any passat" i també "d’una gran varietat d’actes per a tots els públics", amb espectacles musicals i de màgia, discjòqueis, com DJ Mon, Toni Peret o Guillem dels Buhos, i grups de música més tradicionals per als més grans.

El concurs i l’entrega de premis de les disfresses infantils serà el diumenge, a les 17.30 hores, a la Sala de Festes del Complex durant la festa 'Just Dance'. El conseller comunal, Joan Sans, ha explicat que per guanyar en visibilitat s'ha habilitat una web del Carnaval d’Encamp "en el qual la gent podrà veure, no solament aspectes com el cartell o la programació de la festivitat, sinó que també podrà descobrir la història que envolta el Carnaval d’Encamp i altres elements del nostre patrimoni immaterial, amb un petit històric i diferents peces informatives i audiovisuals". Aquesta web s'anirà completant amb la informació històrica a poc a poc durant els pròxims mesos.