La capital ofereix 8 campus i els casals d'infants per Carnaval

Actualitzada 24/01/2024 a les 15:34

El comú d'Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Carnaval, entre el dimarts 13 i el divendres 16 de febrer una desena d'activitats per a infants i joves organitzades pels departaments de Social i Esports, conjuntament amb 8 entitats esportives de la parròquia. El departament d'Esports ofereix 8 propostes amb un total de 200 places per a infants i joves de 6 a 15 anys i les inscripcions es poden formalitzar a partir del dilluns 29 de gener. Entre les propostes s'hi troben el campus de pàdel, esquaix i natació, el campus de bàsquet, el campus de futbol, el campus de futbol sala, el campus de kungfu, el campus de voleibol i l'estada de defensa personal.A més el departament de Social es posen a disposició 2 propostes per a infants de 3 a 7 anys i les inscripcions s'obren també a partir del 29 de gener. El casal d'infants El Llamp compta amb 68 places i la ludoteca de Santa Coloma amb 53 places.Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú (www.andorralavella.ad/inscripcions) i als departaments d'Esports telèfon 730 090; i de Social, a l'avinguda Príncep Benlloch, 59 telèfon 730 020.