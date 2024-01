El nou Palau de Gel serà rendible amb un centenar d'usuaris diaris

Actualitzada 24/01/2024 a les 19:18

La intervenció al Palau ha costat sis milions d’euros. D’aquests, quatre corresponen a les obres de millora de l’eficiència energètica i dos a la construcció del parc aquàtic, equipat amb tres tobogans situats a sey metres d’alçada i amb un recorregut de 53 metres cadascun. En la presentació als mitjans de comunicació, el cònsol major, Jordi Alcobé, va assegurar que gràcies a aquestes inversions el nou Palau s’estalviarà anualment uns 400.000 euros en consum energètic. Sempre, això sí, que els preus de l’energia es mantinguin més o menys estables i no augmentin exponencialment en els propers anys. La previsió del comú i la direcció del Palau és que la inversió s’hagi amortitzat d’aquí a uns 15 anys.

L’entrada a l’Splash per al públic major de 16 anys costarà 12 euros i permetrà accedir a les instal·lacions durant una hora. Els menors de 16 anys hauran de pagar nou euros. A més, hi haurà diversos paquets familiars. L’entrada per a adult i un infant costarà 18 euros. Els tiquets per a un adult i dos infants o bé per a dos adults i un infant es podran adquirir per 27 euros. Les places s’hauran de reservar a través del web del Palau. L’Splash obrirà de dilluns a divendres de quatre de la tarda a nou del vespre. Diumenge tancarà a les vuit.

Per fer compatible el parc aquàtic amb la resta d’activitats, la piscina obrirà al matí només per als aficionats a la natació. Ho farà de dilluns a divendres de set del matí a dues de la tarda i, el cap de setmana, de nou a dues. L’entrada única per als majors de 16 anys serà de 7,5 euros, mentre que els infants en pagaran sis. També hi haurà paquets familiars. L’entarda per a un adult i un infant menor de sis anys costarà 7,5 euros. Si l’infant és major de sis anys, el tiquet combinat pujarà a 12 euros. Un adult i dos infants menors de 16 anys en pagaran i dos adults i un infant menor de 16 anys en pagaran 18. L’abonament per a deu entrades es podrà adquirir per 52 euros.