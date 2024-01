Una desena de propostes al carnaval de Sant Julià

Actualitzada 23/01/2024 a les 10:59

Sant Julià es prepara per celebrar el carnaval des del 9 al 12 de febrer amb una desena de propostes que comencen amb la cercavila escolar que aplegarà unes 600 persones i tindrà l'animació de les batucades Marcuyà i Batucando No Ar, segons anuncia el comú. La corporació destaca que el plat fort de la festa serà la Gran Rua que es farà el diumenge 11 de febrer a la tarda amb la desfilada de carrosses i comparses i el concurs, i on participaran els capgrossos amb el tradicional barret de La Marratxa que es van estrenar l'any passat pels 60 anys de l'Esbart Laurèdia.Les activitats inclouen un espai de maquillatge en família, el pregó d'obertura i la penjada de Carnestoltes, amb la novetat de jocs tradicionals a la plaça de la Germandat, un espectacle d'animació infantil i la despenjada, judici i cremada del Carnestoltes per acabar les celebracions, detalla el comú. Els lauredians tindran botifarrada i berenars infantils amb productes sense gluten i sense lactosa.El comú ha organitzat a més un taller de disfresses tradicionals de la parròquia, propostes per als joves i les Arts Vacances per a infants d'entre 5 i 13 anys de l'Escola d'Art, les Bibliovacances o un concurs de creació de màscares, entre d'altres.