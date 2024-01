The Teen Project torna amb l'espectacle "Avui no"

Actualitzada 23/01/2024 a les 11:37

El grup de teatre del Punt 400 ofereix aquest cap de setmana, l'espectacle "Avui no". La producció és cent per cent del Punt 400, ja que tant el guió com l'escenografia, vestuari i repartiment van a càrrec dels mateixos joves, de la dinamitzadora del Punt, Sofia Martins i la col·laboradora Fran Doonan.L'obra de The Teen Project parteix en aquesta ocasió d'una pregunta: t'imagines que poguessis interactuar amb el temps? A partir d'aquí, els actors proposaran al públic una reflexió sobre com afecta el pas del temps a les nostres vides, a través de les vivències dels personatges, des de la infantesa a la vellesa, passant per l'adolescència, la joventut i l'edat adulta.S'ha programat una doble funció: divendres, 26 de gener, a les 21.30 hores, i dissabte, 27 de gener, a les 19 hores. Les entrades es poden comprar contactat per whatsapp del Punt 400 al telèfon 602450 o via correu electrònic a centrejove@comumassana.ad. El preu és de 5 euros per al públic general i de 3 euros amb Carnet Jove.