Encamp obre les inscripcions per a les activitats de les vacances de Carnaval

Actualitzada 23/01/2024 a les 18:10

El comú d'Encamp obre a partir d'aquest dijous 25 de gener, les inscripcions per a les activitats de l'Àrea de Jovent, de l'Espai Jove i del Llaç d'Animació i del Pas de la Casa, que tindran lloc durant les vacances escolars de Nadal establertes del 12 al 18 de febrer. El procés d'inscripció s'obrirà a les 10 hores i tant la inscripció com el pagament es podran fer a través del web comuencamp.ad.En el cas dels més petits de 3 a 5 anys des del Llaç d'Animació podran descobrir i conèixer els 4 elements de la terra. Tant les activitats de l'Àrea del Jovent com del Llaç d'Animació es desenvoluparan del 12 al 16 de febrer al Pas de la Casa de les 9 hores a les 20 hores i del 13 al 16 de febrer a Encamp de les 8 hores a les 20 hores. Les inscripcions individuals tenen un cost de 77,80 euros, al Pas de la Casa 88,90 euros i disposen d'un 10% de descompte amb el carnet de piolet i per als usuaris dels serveis de l'Àrea del Llaç, així com un 20% de descompte per al segon germà o germana.Per inscriure’s a l’Àrea de Jovent es pot fer a través del web comuencamp.ad o trucant al 834333 o al 672499. També hi ha l’opció d’enviar un correu electrònic a areajovent@encamp.ad. Pel que fa al Llaç d’Animació, es pot trucar al 728400, al 354152, enviar un correu a llac@encamp.ad o fer-ho a través del web comunal.