Gili va avançar que les construccions es troben en l’estudi volumètric per decidir la parcel·la destinada a cadascuna

Les noves quatre torres que es construiran al terreny del Clot d’Emprivat seran de quatre propietats diferents, tal com va explicar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, en una conversa amb el Diari. Les torres, que tindran 20 plantes d’alçada, se sumen a les tres que actualment estan en procés d’edificació i sobre les quals no va voler especificar els terminis, però “com que són construccions tan importants, els projectes seran llargs perquè no és com revisar un xalet”. Gili va anunciar que el procediment dels quatre projectes es troba en la fase de l’estudi volumètric, és a dir, que s’està