Actualitzada 22/01/2024 a les 14:02

Els dos comuns continuen apostant pel Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d'Ordino i la Massana. En aquesta programació conjunta, s'oferirà un programa de qualitat i que atrau al públic. En total seran vuit sessions, que s'aniran alternant entre el teatre de les Fontetes de la Massana, els dimecres, i l'Auditori Nacional, a Ordino, els dilluns.A més, enguany també hi haurà una exposició de Manel Galícia, un apassionat de la muntanya i dels paisatges d'Andorra, que ha deixat un gran llegat fotogràfic. La seva filla, Roser Galícia, serà l'encarregada d'inaugurar l'exposició aquest dijous, 25 de gener, a les 20 hores, a la Biblioteca Comunal Antoni Morell. Les sessions donaran el tret de sortida dilluns 29 de gener, a Ordino, amb l'alpinista Stefi Troguet, que presentarà un documental inspirat en les seves últimes expedicions.La següent proposta, el 31 de gener, a la Massana, anirà a càrrec de l'escriptora i fotògrafa catalana Kris Ubach, que exposarà la seva crònica del recorregut que va fer des d'Irun fins al cap de Creus, passant per Andorra. A partir d'aquí, les sessions s'aniran alternant.Les d'Ordino tenen un component més esportiu i competitiu mentre que les de la Massana estan centrades en els viatges, com el que va fer Toni Arbonès per les terres del Nil Blau. Arbonès proposarà un viatge a Etiòpia, passant per la seva cultura i història el proper 7 febrer. Canviant de continent, Inés Martí i Fiona Romero faran descobrir als espectadors un país encara força desconegut com és Islàndia, d'una bellesa salvatge i un progrés social encomiable.Al cicle també es viatjarà amb bicicleta, amb Belén Castillo, que es dedica professionalment a obrir rutes cicloturístiques per tot el món. En aquesta ocasió, presentaran la seva experiència recorrent el Kirguizsitan el proper 28 de febrer.Les emocions més extremes estaran protagonitzades per Olivier Sautet, que presentarà el documental "Petit Suisse", sobre la història del jove prodigi suís Maxime Chabloz, un esportista superdotat que va arribar al màxim nivell d'esquí i kitesurf . Es podrà veure el 5 febrer a Auditori Nacional.L'adrenalina també serà el motor del reportatge "Open Ocean", que mostra l'experiència del bomber i navegant a vela Dídac Costa a una de les proves més extremes del planeta, la Vendée Globe, sense escales i en solitari, el 19 de febrer. La darrera proposta d' Ordino serà el dilluns, 26 de febrer, amb el documental Fuego, de Kilian Bron, que narra la recerca de la imatge perfecta i de trobades inoblidables des de Guatemala al Perú, passant per Bolívia.