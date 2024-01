Actualitzada 21/01/2024 a les 06:23

Canillo celebra avui la vianda de Sant Antoni. La festa començarà a la una del migdia a la plaça del Telecabina. Encamp també celebra l’escudella. La cita, en aquest cas, és a la plaça de Sant Miquel, on a la una tindrà lloc la subhasta dels encants i, mitja hora més tard, es repartirà l’escudella. Hi haurà menú per a celíacs.