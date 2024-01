Escudella sota el sol

Actualitzada 21/01/2024 a les 06:24

Cap a dos quarts d’una del migdia, quan encara faltava mitja hora perquè comencés el repartiment de l’escudella, encara no hi havia gaires lauredians fent cua a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. Semblava que aquest any es confirmaria una vegada més la hipòtesi que no hi sol haver tanta gent si la festa se celebra en cap de setmana.

A mesura que s’acostava la una, però, una gentada armada amb plats i tàpers va envair la plaça. Feia bon temps. El cel era clar i el sol escalfava. Potser per això molts veïns van animar-se a sortir de casa per degustar la sopa i la vianda.

L’organització, la Germandat de Sant Sebastià, va repartir unes 2.800 racions d’escudella. El cònsol major, Cerni Cairat, va afirmar que la festa és un dia “de comunitat i de parròquia”. El mandatari va mostrar-se “especialment il·lusionat” per la celebració. Cada any, va recordar, desenes de voluntaris treballen des de primera hora del matí en la preparació de l’escudella, i alguns ja des del dia abans a la nit. N’eren una cinquantena. La majoria eren veterans, però també n’hi havia de novells.

L’entitat organitzadora de l’escudella de Sant Sebastià, formada actualment per 500 veïns de la parròquia, vol mantenir viu l’esperit de les antigues germandats o societats de suport mutu. Institucions també presents fins no fa gaires dècades en molts pobles i ciutats de Catalunya que tenien com a objectiu donar suport econòmic als seus membres en cas de necessitat.

La Germandat de Sant Sebastià no ha oblidat mai d’on ve. Fidel als seus orígens, en l’assemblea ordinària que l’entitat va celebrar ahir va proposar-se que alguns dels germans donin un cop de mà a Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria en tasques de voluntariat. “Parlant-ne amb mossèn Pepe, vam considerar que era una bona idea”, va explicar el president de l’entitat, Enric Naudi.

Les autoritats tampoc es van voler perdre la festa. Hi van assistir el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i els consellers Josep Majoral i Mireia Codina.