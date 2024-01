Actualitzada 21/01/2024 a les 06:22

El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la contractació de l’artista Javier Balmaseda per desenvolupar els elements creatius de la instal·lació, és a dir, del projecte Caldes. El contracte s’ha adjudicat per un import de 35.000 euros, xifra que no inclou l’IGI. Blamaseda és l’adjudicatari del projecte Caldes.