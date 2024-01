Una gentada omple la Germandat en l'escudella de Sant Sebastià

Actualitzada 20/01/2024 a les 16:35

Sant Julià de Lòria ha celebrat avui al migdia la 33a edició de l'escudella de Sant Sebastià. La plaça de la Germandat s'ha omplert de veïns carregats amb plats i tàpers per a recollir els aliments. En total s'han servit unes 2.800 racions d'escudella i vianda. Com és tradició, mossèn Pepe ha beneït les olles just abans que es comencés a repartir la sopa.