Rock dur a la segona jornada del SAM

La Massana va acollir ahir al vespre la segona jornada del Sant Antoni Música en què va estar marcada per actuacions de jazz i música clàssica i de rock dur que van tenir lloc tant al planetari i com al teatre de les Fontetes. La violinista Mireia Clua va obrir la nit amb una sessió de música clàssica-experimental, seguida del jazz del pianista Kic Barroc i de la Nit + dura, una sessió de rock dur de les bandes Awake, In eclipse i Un sábado cualquiera.Avui actuarà Lluís Gavaldà, un dels caps de cartell, acompanyat de Joan Pau Chaves, que repassarà la seva trajectòria en format acústic en l’espectacle que porta per nom 'Sona la cançó'. El SAM tancarà demà amb la matinal de corals i el vermut musical.