Reoberta la circulació per la carretera de la Comella

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:13

Els treballs de sanejament i retirada de rocs al punt on dimecres es va produir un despreniment per la pluja ja han finalitzat, però la zona es manté senyalitzada per precaució. La carretera de la Comella, al tram que connecta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, es va reobrir ahir a primera hora de la tarda després de la petita esllavissada que hi va haver dimecres al migdia. Els tècnics van treballar els darrers dies per sanejar la zona i retirar els blocs inestables per assegurar el pas dels vehicles, i ahir el COEX va verificar la zona i en va autoritzar la reobertura.