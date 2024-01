Anul·lat el concurs d'escultures de neu del Pas de la Casa

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:21

La 20a edició del Simpòsium Internacional d’Escultura Monumental sobre Neu, que havia de tenir lloc del 26 al 28 de gener a la plaça de l’Església del Pas de la Casa, finalment no es podrà dur a terme. Segons informa el comú, la meteorologia dels darrers dies ha obligat a anul·lar l’esdeveniment, ja que les condicions han afectat durament l’estat de la neu, impossibilitant així el fet de garantir un material de qualitat per als artistes i la seva seguretat, així com dels ciutadans i visitants que hi haurien acudit.

Aquest context ja s’havia produït en alguna altra ocasió, recorda el comunicat, tot i que els darrers anys s’havia pogut desenvolupar l’esdeveniment amb normalitat. Això ha permès anticipar-se a la situació i posar-ho en coneixement dels diferents actors implicats.