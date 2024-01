Un comú de trinxeres

El que havia de ser un consell de tràmit va transformar-se, en el torn de precs i preguntes, en un intercanvi de punyalades dialèctiques entre Sergi González i Miquel Canturri.

Segons l’ordre del dia, el consell de comú d’Andorra la Vella d’ahir a la tarda havia de ser de tràmit. I ho va ser fins gairebé al final. Tots els punts van aprovar-se sense entrebancs, tal com estava previst. Quan el cònsol major, Sergi González, va prendre la paraula per llegir l’últim punt, dedicat a precs i preguntes, el to de la sessió va fer un gir de 180 graus. Tothom va intuir un rerefons de disgust en les seves paraules. González va anunciar que no llegiria la pregunta que els havia fet arribar per escrit el grup de la minoria.

#1 Amadeu

(19/01/24 06:14)