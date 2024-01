Reoberta la carretera de la Comella després del despreniment

Actualitzada 19/01/2024 a les 14:27

La carretera de la Comella queda reoberta avui a primera hora de la tarda després de l'esllavissada que es va produir el dimecres al migdia i el tram que connecta Andorra la Vella i Escaldes quedés tallat. Segons informa el comú, els tècnics han treballat els darrers dies per sanejar la zona i retirar els blocs inestables per assegurar el pas dels vehicles. Aquest matí, el COEX ha verificat la zona i ha autoritzat la reobertura. El punt on va tenir lloc l’esllavissada es manté senyalitzat per precaució.