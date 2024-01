El grup La Ludwig Band posa el llistó ben alt en el festival Sant Antoni Música

Actualitzada 19/01/2024 a les 06:35

La Ludwig Band es va posar a la butxaca el públic del festival Sant Antoni Música amb la seva posada en escena potent i dinàmica. La jove banda d’Espolla va interactuar constantment amb l’auditori del Teatre de les Fontetes, que va quedar captivat per l’alt nivell de la seva música i la frescor d’uns joves artistes que mantenen l’espectacle en alt durant tot el concert. Els assistents van acabar drets seguint les coreografies proposades i ballant al ritme del darrer treball de la banda, Gràcies per venir.

La cantant andorrana ESE (Sara Núñez), acompanyada pel teclista Ruben Sanchez, va oferir un espectacle delicat i intimista al planetari, on les projeccions a la cúpula van maridar a la perfecció amb la sensibilitat del duet. La nit va concloure amb el trio format per Lluís Cartes, Albert Freixas i Oriol Vilella en substitució de Ladis B., que va haver de cancel·lar el concert per qüestions de salut.