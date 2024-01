El comú no inclou cap comissió informativa sobre l'habitatge

Laura Mas explica que la temàtica es tractarà a través dels altres òrgans constitutius

El comú d’Encamp no ha inclòs cap comissió directa per tractar la problemàtica de l’habitatge. En el consell de comú, celebrat ahir, es va aprovar per majoria l’estructura organitzativa del nou mandat, pel qual es van constituir catorze comissions informatives per treballar els quatre anys vinents, però cap d’aquestes tracta sobre l’habitatge. Per aquest motiu el grup a l’oposició, Avancem, va votar en contra d’aquest punt de l’ordre del dia. Els socialdemòcrates van reclamar que és un aspecte necessari perquè és la principal preocupació del país, i alhora van lamentar la no creació d’un òrgan dedicat a aquest assumpte. Ho van