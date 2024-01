Actualitzada 19/01/2024 a les 16:06

El Pas de la Casa no celebrarà aquest any la 20a edició del concurs d'escultures de neu que estava previst del 26 al 28 de gener. El comú d'Encamp ha anunciat que l'esdeveniment queda anul·lat perquè les condicions meteorològiques dels darrers dies han afectat l'estat de la neu i no es pot garantir material de qualitat per als artistes ni la seguretat del concurs.