Picabaralla entre González i Canturri al consell de comú

Actualitzada 18/01/2024 a les 19:01

El consell de comú d'Andorra la Vella ha estat marcat aquesta tarda per la tensió entre el grup de la majoria i el de la minoria. Al final de la sessió, el cònsol major, Sergi González, ha anunciat que Demòcrates+Progressistes SDP+Independents havia introduït una pregunta en l'ordre del dia. González s'ha negat a llegir-la perquè n'ha considerat el to "una manca de respecte" i ha lliurat el text al manador perquè l'entregués a la minoria. El text assenyala les contradiccions que, segons Canturri, han caracteritzat els primers dies del mandat d'Enclar. Un dels exemples que posa el document és el manteniment de les tarifes als aparcaments, una política de preus que González ara defensa i que va criticar durament quan va impulsar-la l'excònsol major Conxita Marsol. González s'ha mostrat "decebut" pels termes emprats per la minoria.