La Ludwig Band va donar anit el tret de sortida al SAM

Actualitzada 18/01/2024 a les 14:46

La Ludwig Band es va imposar anit a la plaça de les Fontetes de la Massana amb una posada en escena "potent i dinàmica", segons informa el comú. La banda va donar el tret de sortida al Sant Antoni Música (SAM), l'esdeveniment musical que acompanya la festivitat de Sant Antoni. El comú aplaudeix l'actuació assegurant que els músics "van interactuar constantment amb l’auditori" i van aconseguir que els assistents acabéssin drets i "al ritme del darrer treball de la banda", 'Gràcies per venir'. L'andorrana ESE (Sara Nuñez) va ser l'encarregada de ser la telonera. La nit va concloure amb el trio format per Lluis Cartes, Albert Freixas i Oriol Vilella per a l'espectacle 'Poetes', "un viatge per diversos poemes de grans autors musicals".Demà obrirà la jornada la violinista Mireia Clua, que portarà la seva música clàssica-experimental al planetari. Tot seguit, serà el torn del pianista de jazz Kic Barroc i de les bandes Awake, Inceclipse i Un sábado cualquiera. La cita musical clourà diumenge amb la matinal de corals i el vermut musical.