El PS reclama la creació d'una comissió sobre l'habitatge

Actualitzada 18/01/2024 a les 19:08

El Consell de comú d'Encamp ha aprovat aquesta tarda per majoria la constitució i composició de les tretze comissions permanents que es treballaran per aquest nou mandat, però des del grup a l'oposició, Avancem, reclamen que no s'hagi inclòs una comissió exclusiva sobre l'habitatge. Per això, hi han votat en contra.

Els socialdemòcrates creuen que és necessari que existeixi perquè és la principal preocupació del país i han lamentat que la formació d'UP+DA no n'hagi creat cap, al·legant que disposen d'un conseller de més que el darrer mandat i que podien haver dedicat més esforços en aquest apartat.

El partit que governa la parròquia ha explicat que l'aspecte de l'habitatge es tractarà en diferents comissions i conselleries, com pot ser la d'Afers Socials, Urbanisme o des d'Administració, Cadastre i Finances, perquè la varietat de propostes que es vol tirar endavant per trobar sol·lucions en la problemàtica de l'habitatge van lligades en diferents conselleries i es tractarà cada un dels temes concrets en els respectius departaments.