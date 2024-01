La capital i Escaldes reparteixen 5.500 racions d'escudella per Sant Antoni

Actualitzada 17/01/2024 a les 16:35

Andorra la Vella i Escaldes han repartit 3.000 i 2.500 racions d'escudella, respectivament, amb motiu de la tradicional celebració de Sant Antoni. La Confraria de la capital ha estat elaborant des de les 6 hores del matí el plat i a les 13 hores ha començat a servir-lo, després que mossèn Sàrries fes la benedicció. Escaldes, per la seva banda, ha comptat amb la participació dels Amics del Pont dels Escalls i de l'Unió Pro-turisme que han estat treballat des de les 5 hores, segons ha informat el comú. La pluja no ha impedit seguir amb la jornada i a la plaça Guillemó, abans del repartiment, ja s'havia format cua. Hi ha gent que ha preferit dur el túper per emportar-se el plat a casa, mentre que d'altres han seguit la tradició i s'ho han menjat acompanyats de familiars i amics.A Ordino s'ha reunit una trentena de padrins i padrines per "fer el primer àpat de l'any". Segons informa el comú, el dinar ha comptat amb la presència d'algunes autoritats, com ara, els cònsols Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la subsíndica Sandra Codina i la consellera general, Berna Coma.