La capital impulsa un fòrum de diàleg per a adolescents

El comú d’Andorra la Vella ha impulsat un fòrum de diàleg intergeneracional per a adolescents, 'Filant xarxes', com un espai de reflexió sobre diverses temàtiques que involucra els joves i que comptarà amb la veu d'experts. S'ha previst diferents jornades entre el gener i l'abril que tindran lloc al Rusc i l'accés és lliure però amb inscripció prèvia obligatòria. El comú ho ha fet en col·laboració amb Unicef amb l'objectiu de "fomentar el diàleg", segons informa el comú de la capital, i per "promoure consciència" entre famílies i joves, segons ha esmentat avui la cònsol menor, Olalla Losada, a la presentació del projecte.La primera jornada tractarà els diferents reptes per a la salut mental que presenten els mòbils i les xarxes socials i tindrà lloc el proper 30 de gener. Hi participarà el periodista Jordi Pérez i la psiquiatra infantojuvenil del SAAS, Maria Giró. La segona taula, que tindrà lloc el 28 de febrer, se centrarà en la convivència i la "resolució de conflictes com a factors de salut" amb la codirectora del Laboratori d’investigació Prosocial, Pilar Escotorín, i l'especialista en psiquiatria, Gemma Garcia. La tercera jornada, del 18 d'abril, girarà entorn a les oportunitats de futur amb el doctor en Antropologia, Martín Correa-Urquiza, i el Raonador del ciutadà, Marc Vila.