Els tinents de pisos buits o de segones residències hauran de pagar una taxa de 2,80 euros anuals per metre quadrat

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí per unanimitat una bonificació del 70% de l’impost de propietat per als immobles destinats a residència principal i activitats comercials. La mesura vol incentivar la posada al mercat de lloguer de pisos buits. El ple del consell va donar el vistiplau a l’ordinació tributària i a la de preus públics per a l’any 2024. El comú apuja tant les taxes com els preus en el 4,5% per ajustar-los a la previsió d’increment de l’IPC. En l’increment no s’inclouen els serveis de l’escola de música i de l’esplai, que mantenen