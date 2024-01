Ordino reprèn les classes de la Capsa

Actualitzada 16/01/2024 a les 12:22

L'espai pedagògic la Capsa reprèn les classes amb dos tallers d'escriptura creativa aquest dissabte, un a les 10 hores per a infants d'entre 6 i 10 anys i un altre a les 12 hores per a nens d'11 als 16 anys. Les dues sessions aniran a càrrec d'Elena Aranda, sota els títols 'Jugar amb paraules' i '‘Creació literària', respectivament. Les classes es faran a les instal·lacions de la Capsa, al segon pis de l’edifici sociocultural L’Estudi, i cal reservar prèviament al telèfon 344 506.Segons informa el comú, la reobertura de l'espai ve acompanyada d'una ampliació d’horaris per als adults, en què poden allargar la classe dels dijous a la tarda, de les 14 hpres a les 20 hores, i els majors de 65 anys que tinguin la targeta Magna poden optar a un 25% de descompte en la quota mensual.El 17 de febrer hi haurà una jornada de tallers creatius dedicats a la costura amb màquina de cosir i que anirà a càrrec de Lamlola Handmade. Hi haurà una sessió al matí pels majors de 17 anys i una a la tarda pels majors de 12 i tenen un cost de 35 i 40 euros amb material inclòs, respectivament. Les inscripcions es podran fer trucant al telèfon 394 993.