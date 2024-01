La Massana penalitza els pisos buits amb l'impost de propietat

Actualitzada 16/01/2024 a les 13:46

El comú de la Massana ha aprovat avui fixar en 2,80 euros per metre quadrat l'impost sobre la propietat immobiliària per penalitzar els pisos buits, que fins ara no pagaven res diferent a la resta d'immobles. L'actualització del tipus de gravamen inclou una bonificació del 70% per als immobles de residència principal i activitats comercials, que pagaran 0,85 euros per metre quadrat, i les activitats agrícoles i ramaderes tenen una bonificació del 100%, segons informa el comú. El conseller de Finances, Agustí Garcia, ha explicat que "amb aquest increment del gravamen als pisos buits i segones residències volem donar continuïtat a la política iniciada al consolat passat d'incorporar al mercat pisos de lloguer assequible". I ha assegurat que aquesta mesura, que ha rebut el suport de la minoria, és "un primer pas per començar a dibuixar el mapa de l'habitatge a la parròquia, ja que amb la diferenciació de l'impost en base a si hi ha, o no, alguna persona censada a l'habitatge esperem tenen dades de la situació", recull un comunicat.El conseller ha detallat que un pis de 100 metres quadrats pagava fins ara 68 euros anuals d'impost. Amb la nova ordinació el pis habitat pagarà 84 euros, un increment de 16 euros, i els pisos buits o les segones residències tributaran 280 euros, 218 més que ara. La cònsol major, Eva Sansa, ha manifestat que quan es disposi de dades sobre els pisos buits es treballarà conjuntament amb la minoria per impulsar possibles projectes per guanyar habitatges a preu assequible i ha incidit que el comú està en contacte amb l'Institut Nacional de l'Habitatge.La sessió de comú ha tirat endavant per unanimitat l'ordinació tributària i de preus públics per al 2024 que contempla una pujada de les taxes i els preus públics del 4,5%, que no s'aplicarà a l'Escola de Música i l'Esplai.El ple del consell ha començat amb el nomenament dels membres de la junta de govern i l'aprovació de les comissions del comú, que en tindrà onze. Eva Sansa assumirà la comissió d'Urbanisme, Cadastre, Límits Parroquials, Administració i Comunicació, i ha recordat que un dels assumptes cabdals d'aquest mandat és el canvi del pla d'urbanisme. El cònsol menor, Roger Fité, presidirà les comissions de Circulació i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.Laura Camps Solà ha jurat el càrrec a l'inici de la sessió com a nova secretària general del comú de la Massana.