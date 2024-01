Arrenca demà el Sant Antoni, amb música i cultura popular

Actualitzada 16/01/2024 a les 06:16

La celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni de la Massana vindrà acompanyada d’actuacions musicals, el Sant Antoni Música (SAM). La festivitat, que comença demà i s’allarga fins al 21, comptarà amb l’obertura de la cantautora andorrana ESE, una artista que fusiona diferents estils i que actuarà al planetari de la plaça de les Fontetes, i com a cap de cartell la Ludwig Band, que presentaran el seu darrer treball Gràcies per venir, el tercer disc de llarga durada.

Per altra banda, el Planetarium Go i l’Estelarium van acollir a 4.467 persones des del mes passat i fins abans-d’ahir. Els dies de màxima afluència van estar alguns festius, com ara la Puríssima i Nadal, segons va informar en un comunicat el comú.