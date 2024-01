L'escola de neu de Encamp bat rècord amb 198 alumnes

Actualitzada 14/01/2024 a les 16:51

La nova edició de l'escola de neu del comú d'Encamp bat rècord d'inscrits amb 198 alumnes, que des de la segona setmana de gener fins a final de març podran aprendre una de les tres modalitats d'esquí que ofereix l'escola: esquí alpí, surf de neu i freestyle, durant els caps de setmana de 9 hores a les 13 hores. Aquest ha estat el primer cap de setmana de la temporada que s'allargarà fins al 24 de març i que amb una distribució de 22 grups per nivells i edats permet als infants aprendre l'esport de la neu.El conseller comunal Nino Marot, ha explicat que "aquest any tenim més inscrits, els d'Encamp accedeixen pel Funicamp, i els del Pas de la Casa, que enguany ha incrementat el número de participants, hi accedeixen esquiant des del peu de pistes". L'escola de neu compta també amb places disponibles per a infants amb diversitat funcional, enguany un total de 6 inscripcions.