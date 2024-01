La cantada de nadales a la Casa Pairal, dirigida per la Coral Casamanya ha tancat aquest matí la programació de Nadal d'Ordino. L'actuació ha servit per reivindicar les activitats i les entitats culturals que es fan a la parròquia. A l'esdeveniment hi han participat la conselleria de Participació Ciutadana i Associacionisme, representada per Meritxell Rabadà i la cònsol major, Maria del Mar Coma.