Encamp es prepara per celebrar l'escudella de Sant Antoni el 21 de gener

A més, tant al Pas de la Casa com a Encamp hi haurà racions d’escudella i tortell aptes per a celíacs.



Els plats commemoratius de l’Escudella de Sant Antoni 2024 es podran adquirir a les oficines de Turisme o a La Valireta a un preu és de 8 euros, a partir de dilluns 15 de gener, i també es podran comprar el mateix dia de l’escudellada a totes dues places.