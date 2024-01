Encamp redueix a 35 places l'aparcament de Terres Primeres

Actualitzada 11/01/2024 a les 15:58

El comú d'Encamp ha habilitat les 35 places de la part superior de l'aparcament de Terres Primeres per als cotxes, que fins ara era exclusivament per a autocaravanes i camions, ja que el comú retornarà el terreny al seu propietari a partir d'aquest divendres 12 per a que s'hi edifiquin pisos. Segons informa el comú encampadà, la zona deixarà de ser un aparcament comunal i els usuaris amb abonament disposen d’una nova plaça en un altre aparcament comunal. L'espai per a autocaravanes es trasllada al pàrquing de les Feixes.El comú projecta un nou aparcament al parc de l’Ossa amb 80 places disponibles i ha adjudicat les obres del nou pàrquing de la Terra de la Coma Llarga amb una previsió de 142 places.