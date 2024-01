Jordi Alcobé liderarà la comissió d'Urbanisme i Sostenibilitat

Actualitzada 11/01/2024 a les 11:11

El consell extraordinari de Canillo ha aprovat aquest matí les comissions permanents de la nova legislatura i ha donat a conèixer la seva composició. El cònsol major, Jordi Alcobé serà qui presidirà la comissió permanent d’Urbanisme que també engloba la Sostenibilitat. “ Es tracta d’una àrea amb una forta implicació directe i indirecte en el creixement de la parròquia, i suposa un dels reptes del mandat”, ha explicat. Alcobé, ha desgranat la importància de l’urbanisme en qüestions com l’habitatge, la feina, l’impacte ambiental, el tipus de construcció i ha subratllat el fet que s’ha afegit la paraula sostenibilitat a la comissió, enfatitzant que aquesta és una de les qualitats imprescindibles per les que ha de vetllar l’area.

A més de l’esmentada, s’han creat nou comissions més, de les quals Alcobé ha destacat la de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, presidida per Misericòrdia Torres, de nova creació amb l’objectiu d’apropar el comú a la ciutadania. Infraestructures i via pública, estarà comandada per Miquel Casal; Infància, Joventut i Esports, estarà dirigida per Laura Riba; Promoció Turística i Comercial, per Àlex Kinchella; Cultura i Tradicions per Cristel Torres; Finances per Joan Antoni Rodríguez i Benestar social per Sílvia Mandicó. Finalment, Sebastià Plaza en presidirà dues: Agricultura, Patrimoni i Energies Renovables, i Obres i Embelliment.

La sessió també ha anomenat a la secretària general, i a la interventora general comunal, Meritxell Moya i Andrea Cayetana Solano, respectivament.

Entre les primeres accions del mandat, Alcobé ha destacat el treball en la organització interna i “estar al carrer, avui tenim tots els carrers nevats i això implica molts serveis, de neteja, etc.” Alcobé també ha destacat la posada en marxa del calendari de les comissions i la preparació de la col·laboració amb Ensisa. Finalment també ha anunciat la propera reinauguració del Palau de Gel, on primer es reobrirà la piscina, el 15 de gener, i en les properes setmanes, la pista de gel, i finalment, i com a molt tard en dos mesos, el parc aquàtic.