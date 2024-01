Coma demana "ser prudents" amb Grifols

Actualitzada 11/01/2024 a les 17:26

Maria del Mar Coma ha demanat "ser prudents" amb el projecte de Grifols després de les recents notícies que acusen la companyia de falsejar els seus comptes i manipular el seu deute reportat, en la mateixa línia de les manifestacions que va fer ahir el cap de Govern . Davant d'això, Coma s'ha mostrat indecisa sobre la continuïtat del projecte i s'ha mantingut a disposició de Govern perquè els hi donin totes les garanties i, un cop les tinguin, "veure si és un projecte que continua interessant a Govern i a la parròquia d'Ordino", en declaracions després del ple del comú.Durant la sessió de comú d'avui s'ha fet el jurament del càrrec la número dos de l'oposició, Jordina Bringué, que no va poder fer-ho la passada sessió per causes mèdiques.Un altre punt del dia ha estat la designació dels membres representants del comú a la mancomunitat. Una organització que es va acordar dissoldre el passat 22 de desembre, però a falta de l'entrega dels últims documents per part quart d'Ordino, Coma assumirà la presidència de l'entitat fins a la seva dissolució.