La mesura cautelar, aprovada per unanimitat al consell del comú, entra en vigor avui per evitar “l’efecte moratòria”

El segon comú d’Escaldes-Engordany del nou mandat va aprovar ahir per unanimitat la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències urbanístiques a falta dels estudis de càrrega màxima. De fet, tal com va avançar la cònsol major, Rosa Gili, en la roda de premsa posterior a la sessió del comú al migdia, la proposta “sortirà d’aquí a unes hores al BOPA perquè volem així evitar l’efecte moratòria”. A primera hora de la tarda ja es va publicar el decret per aturar els permisos per construir, una mesura “essencial” i “coherent” que té per objectiu que sigui d’un any de durada. Tanmateix, la