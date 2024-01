Escaldes suspèn l'atorgament de llicències urbanístiques

Actualitzada 09/01/2024 a les 12:51

El segon comú d'Escaldes-Engordany de la nova legislatura ha aprovat per unanimitat la suspensió cautelar, a partir d'avui, de l'atorgament de llicències urbanístiques a falta dels estudis de carrega màxima. "En unes hores sortirà al BOPA i volem així evitar l'efecte moratòria", ha dit la cònsol major, Rosa Gili. Gili ha manifestat que és una mesura "essencial" i "coherent" i que l'objectiu és que sigui durant un any. "Hem de parar per fer un bon urbanisme de país que ens agradi amb tots els serveis", ha dit.Tanmateix, la cònsol major ha explicat que encara estan esperant els estudis que atenyen a les competències del Govern, ja que és "una feina conjunta", i que esperen dur a terme la revisió del pla d'urbanisme aquest 2024. Tant Gili com la cap de l'oposició, Anna Garcia, han expressat que aquesta mesura era una proposta que duien als respectius programes electorals i han apuntat a la coherència com el motiu de la suspensió. "No és coherent fer llicències mentre s'esperen els estudis", ha dit qui ha estat cap de llista de DA a les comunals, que ha situat la primavera com la data perquè aquest estigui enllestit.