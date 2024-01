Actualitzada 09/01/2024 a les 06:23

La celebració de l’escudellada popular de la Massana canvia enguany d’ubicació i es farà a la plaça de l’Església. El motiu és que el planetari, que estarà instal·lat a les Fontetes fins al dia 21 de gener, ocupa bona part de la plaça i no hi haurà prou espai per als centenars de persones que sempre se sumen a la festa massanenca.