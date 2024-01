Inaugurada l'exposició 'Estampes' de Pedro Muñoz

Actualitzada 09/01/2024 a les 21:05

L'exposició 'Estampes', de l'artista Pedro Muñoz Barrero, s'ha inaugurat avui i estarà disponible per visitar a la sala d'exposicions del comú d’Encamp fins al pròxim dia 12 de febrer. Durant l’acte, que ha tingut lloc aquesta tarda, ha estat present el mateix autor, acompanyat del cònsol menor, Xavier Fernàndez, el qual ha destacat que "és un plaer obrir les portes de casa comuna per acollir a la parròquia cultura feta amb la dedicació de tota una vida". Per la seva part, Pedro Muñoz ha agraït al comú el fet de poder tornar a exposar a Encamp i poder compartir la seva passió pictòrica.

‘Estampes’ es podrà visitar durant l'horari habitual de casa comuna, de dilluns a dijous, de 8 hores a 16.30 hores, i els divendres, de 8 hores a 15 hores. L’entrada serà gratuïta i l’exposició quedarà oberta a tots els públics.

La mostra, de caràcter figuratiu, està formada per diverses peces de mitjà format, on s'exhibeixen diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. El conjunt d'obres proposat per l'artista, resident a Andorra des de fa una seixantena d'anys, comprèn diversos llenços que estaran a la venda, i els guanys que se n'aconsegueixin es donaran a diferents associacions animalistes del país.