Obert el concurs per triar el cartell del FeMAP

El concurs per dissenyar el cartell del FeMAP 2024 , el Festival de Música Antiga dels Pirineus, està obert des d'avui. Totes aquelles persones que vulguin enviar una proposta han de formar part dels municipis que participaran en la tretzena edició del festival. Per participar-hi es pot fer a través de la web www.femap.cat/concurs-de-cartells fins al 2 de febrer.El guanyador rebrà un premi de 1.500 euros. Els finalistes disposaran d'un passi per a 2 persones que els permetrà assistir a qualsevol dels concerts d'aquesta edició i també obtindran un exemplar del CD del Festival.El funcionament del concurs seguirà les mateixes normes que els anys anteriors i constarà de dues fases. Del 4 a l'11 de febrer, per una banda, dos dissenys seran escollits per votació popular a través de Facebook i Instagram. Per altra banda, quatre cartells més se seleccionaran per part d'un comitè format per membres de l'Associació FeMAP i representants dels municipis de l'edició 2024. D'entre totes les propostes finalistes, el jurat decidirà el cartell guanyador. La resolució serà a partir del 20 de febrer.