Deborah de Luca, Nto, Denis Horbat o l’espectacle ‘Harmonik Control’ en són altres de les actuacions destacades

La sisena edició del festival Hibernation, que enguany se celebra del 21 al 24 de març, ja té gairebé tancats tots els caps de cartells, tal com afirma Ricard Capdevila, el director de la promoció de l’esdeveniment: “Recentment hem pogut confirmar Maceo Plex, i només ens quedaria un cap de cartell, que publicarem d’aquí a poc per tenir tot el cartell tancat” va detallar Capdevila. A més de l’esmentat, entre els grups que hi participaran i que s’han anat revelant en les darreres setmanes destaca la napolitana Deborah de Luca, Nto, Denis Horbat, Toom Pooks amb Sebass, que presentaran Harmonik