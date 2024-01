Actualitzada 06/01/2024 a les 11:02

El comú d’Escaldes-Engordany va celebrar ahir al matí la primera sessió de consell en què participa tot l’equip comunal sorgit de les eleccions del 17 de desembre. Els consellers de la majoria i la minoria van reunir-se a la sala del consell per presenciar l’acte de promesa de Rosa Gili com a cònsol major. Gili no va poder participar en la constitució de la nova corporació el 28 de desembre per una forta indisposició, segons van apuntar fonts del comú.

En la sessió també es van nomenar Sandra Tudó, com a secretària general, i Rosa Quero, com a interventora. “Afrontem el nou mandat amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que teníem fa quatre anys, però amb més experiència, sabent quins són els dossiers i molt conscients de les preocupacions dels ciutadans”, va assenyalar Gili, que també va reiterar, tal com ja va assenyalar durant la campanya electoral, que la qüestió de l’habitatge serà una de les prioritats de l’equip comunal en els pròxims quatre anys. Entre el públic hi havia familiars de Gili, Tudó i Quero, així com el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé.

La consellera de la minoria Anna García, per la seva part, va afirmar en la roda de premsa posterior al consell del comú que en el mandat que comença treballarà d’una manera “constructiva” per Escaldes-Engordany. “El que ens mou és el benestar de la parròquia i dels seus ciutadans. Serem presents a les comissions i escoltarem les preocupacions dels ciutadans”, va afirmar la representant del grup demòcrata.

El to general de la sessió va estar marcat per la cordialitat i el respecte mutu entre la majoria i la minoria. La formació demòcrata va mantenir la norma no escrita als comuns d’abstenir-se en la votació dels nomenaments dels càrrecs electes, així com de figures amb un perfil més tècnic com el de secretari general. Aquesta tradició s’ha trencat poques vegades. La darrera va ser el vot en contra de Miquel Canturri, conseller de la minoria demòcrata al comú d’Andorra la Vella, al nomenament de Sergi González com a cònsol major. González havia votat en contra de Canturri el març del 2023, quan va ser nomenat cònsol menor.

NETEJA DE LES PISCINES

Un altre punt aprovat en el ple va ser l’adjudicació a l’empresa Menta Facility del servei de neteja de les instal·lacions de les piscines comunals de la parròquia. Segons el contracte, Menta Facility haurà de netejar els paviments, els vestuaris, el material utilitzat a la piscina, les sales de fitnes, el gimnàs i la resta del mobiliari, entre altres elements. L’empresa esmentada haurà d’assumir aquestes tasques durant els quatre anys de mandat, tot i que el contracte també preveu la possibilitat de prorrogar l’adjudicació dos anys més. L’import anual que el comú pagarà a Menta Facility per fer aquestes feines és de 79.697,20 euros.



LA FESTA DE LA PARRÒQUIA, EL 16 DE JUNY

En la sessió van aprovar-se els dies festius de la parròquia i els dies festius de les oficines comunals del 2024. Els festius de la parròquia seran el dijous 25 i divendres 26 de juliol per la festa major, i el diumenge 16 de juny per la commemoració de la creació de la parròquia. Escaldes-Engordany va néixer el 14 de juny, però se celebra el diumenge següent a aquesta data per no obligar els comerços a tancar. En aquest sentit, la cònsol major va proposar que el 2025 es plantegi la possibilitat de festejar-ho el mateix 14 de juny, independentment de si cau en dia laborable o no.