Els Reis Mags d'Orient desprenen il·lusió als més petits

Actualitzada 05/01/2024 a les 20:11

Els Reis Mags de l'orient ja s'han posat a treballar abans de la nit més màgica de l'any. Cap a quarts de set d'aquesta tarda ha començat la cavalcada conjunta d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany amb els carrers plens a vessar d'espectadors que no s'han volgut perdre el recorregut. Els Reis ha repartit il·lusió i somriures abans que les famílies obrin els regals demà el matí. Petits i grans han sortit a veure en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, però també als patges, a les carrosses i els personatges de pel·lícules animades que els han acompanyat durant la ruta, com per exemple en Mickey Mouse, en Supersònic, en Super Mario, o en Buzz Lightyear, de Toy Story. La comitiva ha repartit il·lusió a la quitxalla que els han saludat amb somriures i molt d'entusiasme. Alguns d'ells, per exemple, s'han posat a saltar de l'emoció en veure com els reis els saludaven.

La Mariona espera demà rebre els regals que ha demanat, que són "dos llibres i un rellotge", mentre que la seva germana, la Gisela, ha demanat "colònia i roba". L'Iria vol que li portin "roba perquè en necessito", mentre que el seu germà, en Pol, va escriure a la carta que vol rebre "roba d'hivern, el joc superzing i el minecraft de Lego".