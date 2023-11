Actualitzada 04/11/2023 a les 06:27

El Tribunal Superior de Justícia considera que Enric Dolsa, conseller de la minoria al comú d’Ordino, no està legitimat per recórrer contra l’acord entre el Govern i la farmacèutica Grifols per obrir un centre de recerca a la parròquia. El Superior confirma la decisió de la Batllia.