Àlex Gaspà i Mònica Armengol, a la llista d'ACO+DA

Actualitzada 04/11/2023 a les 06:54

El comitè executiu d’Acció Comunal d’Ordino i Demòcrates va validar dijous a la nit de forma unànime que Àlex Gaspà Bringueret i Mònica Armengol Prats ocupin els números tres i quatre de la candidatura que la coalició presentarà a les eleccions comunals del proper 17 de desembre. Gaspà i Armengol acompanyaran els candidats a cònsol major i cònsol menor d’ACO+DA, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, que actualment ocupen els càrrecs de consellera de Finances i Pressupost i conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, respectivament.

Tant Gaspà com Armengol serà la primera vegada que formaran part d’una llista electoral. Gaspà, que s’integra a la llista en qualitat d’independent, treballa al sector primari i és membre de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). De fet, dins de l’entitat és el representant del sector primari de la parròquia. Per la seva part, Armengol és professora d’arts plàstiques de l’Escola Andorrana de Batxillerat, i també és activa en el teixit artístic del país, amb una obra pictòrica que s’ha exposat en diverses sales.

La llista encapçalada per Coma i Betriu és la candidatura amb més números per guanyar les eleccions. Tot i això, caldrà veure si el trencament del cònsol major, Josep Àngel Mortés, amb ACO per discrepàncies sobre el projecte de centre sociosanitari tindrà un efecte a les urnes.

ACO+DA s’haurà d’enfrontar a l’aliança entre Enric Dolsa, el Partit Socialdemòcrata (PS) i figures properes a Andorra Endavant. Sempre, això sí, que la militància del PS aprovi la proposta de coalició. Per la seva part, la cònsol menor, Eva Choy, no presentarà llista.