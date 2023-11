Reobert l'aparcament del Parc Central

Actualitzada 03/11/2023 a les 10:40

El comú d'Andorra la Vella ha comunicat que des de primera hora l'aparcament del Parc Central s'ha reobert després de la celebració de la 44a Fira d'Andorra la Vella el darrer cap de setmana. Els vehicles ja poden accedir amb total normalitat al pàrquing, tant per l'avinguda Tarragona com pel carrer Pere d'Urg.Els últims quatre dies, des que la Fira va finalitzar el passat diumenge a la nit i fins aquest dijous, s’ha estat treballant per desmuntar l’envelat amb la màxima rapidesa possible i, així, tornar a disposar de les places d’aparcament al centre de la parròquia.D’altra banda, l’aparcament de Meritxell 10 quedarà tancat des del dilluns, 6 de novembre, fins al 12 de gener del 2024 a causa del muntatge, desenvolupament i desmuntatge d’un dels espais de decoracions del Poblet de Nadal.