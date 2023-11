Actualitzada 03/11/2023 a les 06:28

El comú d’Escaldes ha creat una activitat fotogràfica per als joves a la vall de Ràmio. Aquesta oportunitat els ha servit per conèixer l’entorn que els envolta i també per celebrar la castanyada en bona companyia, amb companys i monitors. El foc els ha acompanyat per suportar el fred.