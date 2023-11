Exposició per celebrar els 30 anys de les colònies d'Andorra la Vella

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:30

Les colònies organitzades pel comú d'Andorra la Vella compleixen enguany 10 anys de vida i per celebrar-ho la corporació ha inaugurat aquest matí una mostra fotogràfica que es podrà veure fins el 30 de novembre al B'art del centre cultural La Llacuna. Els infants inscrits en les activitats de les vacances de Tots Sants al Llamp i a la ludoteca de Santa Coloma han assistit a l'estrena, juntament amb la consellera social, Meritxell Pujol.L'ens destaca les colònies per a infants com una de les "activitats estrella de l'estiu", per la qual han passat més de 3.000 infants d'entre 7 i 14 anys. L'activitat s'ha dut a terme de manera ininterrompuda cada estiu des del 1993 en espais diferents d'Andorra, així com als països veïns. La primera edició es va celebrar a la casa de colònies de La Comella i l'any següent als cortals de Sispony. Des del 2018 s'organitzen en diferents torns a Catalunya, concretament a la localitat gironina de Brunyola, i a França.