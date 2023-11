Actualitzada 02/11/2023 a les 17:48

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan Enric Vives, farà la visita pastoral a Andorra la Vella el dimarts vinent. Vives visitarà la casa comuna, on serà rebut pels cònsols major i menor, i posteriorment es dirigirà a la sala del consell de comú per trobar-se amb els consellers i la secretària general. Durant la sessió es faran diversos parlaments i la signatura en el Llibre d'Or. Vives també passarà pel Bici Lab Andorra per conèixer les instal·lacions i dinarà a la plaça del Poble amb la gent gran i els consellers del comú. Finalment, el copríncep visitarà el centre esportiu dels Serradells per conèixer la remodelació que s'hi ha fet en els darrers anys.Al llarg d'aquest mes Joan Enric Vives també visitarà les diferents instal·lacions de la parròquia com la seu dels bombers, l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell o la residència El Cedre. A més, fins l'1 de desembre farà ronda de visites a gran part de les instal·lacions educatives i d'àmbit públic. La darrera visita pastoral a la parròquia es va celebrar el novembre del 2016.